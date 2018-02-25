Dedeler Ekibi tam not aldı

Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nde bağlama kursiyerlerinden oluşan “Dedeler Ekibi” tarafından düzenlenen türkü gecesi, katılımcılardan tam not aldı.

Eskişehir’in sevilen halk müziği sanatçısı Mehmet Özel’in gözetiminde eğitim alan ‘Dedeler Ekibi’ verdiği konser ile beğeni topladı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser programına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Zişan Kızılcıklı ve çok sayıda müziksever katıldı. İki bölümden oluşan ve Mehmet Özel’in şefliğinde gerçekleşen konser programında Dedeler Ekibi, aldıkları eğitimler neticesinde gösterdikleri performans ile davetlilerden alkış aldı. Konser programında sahneye çıkarak bir konuşma yapan Başkan Ataç, gösterdikleri azim ile kısa sürede bağlama çalmayı başaran ekibi ve eğitmenliklerini üstlenen Mehmet Özel’i tebrik ederek çiçek takdim etti. Türk halk müziğinin sevilen eserlerini icra eden ekip, uzun süre alkış aldı.