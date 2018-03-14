Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117593
ALTIN
165.280
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4193
EURO
4.7958

Cinayet zanlısı baba-oğul tutuklandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde hayvancılık yapan bir kişiyi gasp edip av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen baba-oğul tutuklandı.

Cinayet zanlısı baba-oğul tutuklandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde hayvancılık yapan bir kişiyi gasp edip av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen baba-oğul tutuklandı.

14 Mart 2018 Çarşamba 19:43
Cinayet zanlısı baba-oğul tutuklandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde hayvancılık yapan bir kişiyi gasp edip av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen baba-oğul tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2017’nin Aralık ayında Salihler Mahallesi’nde İbrahim Erdoğan’ı (47) av tüfeğiyle öldürülmesi ve 25 bin lirasının gasp edilmesiyle alakalı inceleme başlattı. 3 ay süren çalışma neticesinde cinayet şüphelileri İlyas D. ile oğlu Caner D. olduğu ve Kütahya’da ikamet ettikleri anlaşıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan baba-oğlun adreslerinde gerçekleştirilen aramada, 6 sahte plaka, çalıntı otomobil, 2 sahte kimlik belgesi, av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli baba ve oğlu, jandarmadaki sorguları sonrasında adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet zanlısı baba-oğul Kütahya’da yakalandı
Cinayet zanlısı baba-oğul Kütahya’da yakalandı
Rektör Gündoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Rektör Gündoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Tıp bayramını pasta keserek kutladılar
Tıp bayramını pasta keserek kutladılar

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim