Çifteler Belediyesi’nden HESTOUREX Fuarı’nda dalış turizm standı

Çifteler Belediyesi, Antalya’daki HESTOUREX Fuarı’nda ilçedeki dalış turizmini tanıtmak için stant açtı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen ve 164 ülkenin katılımcı olduğunu uluslararası HESTOUREX Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı’na Çifteler Belediyesi olarak dalış branşında katılım sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Dalış turizminde yoğun ilgi gösterilen standımızı; Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve Tursab Başkanı Firuz Bağlıkaya ziyaret ettiler. Konuklar, Belediye Başkanımız Metin Özen’den Türkiye Su Sporları Federasyonu’na bağlı tatlı su dalışı ve Sakaryabaşı hakkında bilgiler aldılar. Ayrıca Çiftelerli hemşerilerimiz de bizleri yalnız bırakmadılar.