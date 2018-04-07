Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Çifteler Belediyesi’nden HESTOUREX Fuarı’nda dalış turizm standı

Çifteler Belediyesi, Antalya’daki HESTOUREX Fuarı’nda ilçedeki dalış turizmini tanıtmak için stant açtı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen ve 164 ülkenin...

Çifteler Belediyesi’nden HESTOUREX Fuarı’nda dalış turizm standı

Çifteler Belediyesi, Antalya’daki HESTOUREX Fuarı’nda ilçedeki dalış turizmini tanıtmak için stant açtı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen ve 164 ülkenin...

07 Nisan 2018 Cumartesi 15:57
Çifteler Belediyesi’nden HESTOUREX Fuarı’nda dalış turizm standı

Çifteler Belediyesi, Antalya’daki HESTOUREX Fuarı’nda ilçedeki dalış turizmini tanıtmak için stant açtı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen ve 164 ülkenin katılımcı olduğunu uluslararası HESTOUREX Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı’na Çifteler Belediyesi olarak dalış branşında katılım sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Dalış turizminde yoğun ilgi gösterilen standımızı; Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve Tursab Başkanı Firuz Bağlıkaya ziyaret ettiler. Konuklar, Belediye Başkanımız Metin Özen’den Türkiye Su Sporları Federasyonu’na bağlı tatlı su dalışı ve Sakaryabaşı hakkında bilgiler aldılar. Ayrıca Çiftelerli hemşerilerimiz de bizleri yalnız bırakmadılar.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir Ticaret Odası seçimleri
Eskişehir Ticaret Odası seçimleri
Odunpazarı Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi
Odunpazarı Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi
Kemanın genç tınısı Eskişehir’de
Kemanın genç tınısı Eskişehir’de

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim