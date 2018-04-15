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Bu pazarda para geçmiyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin destekleri ile Toy Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen “Üstünüze Afiyet projesi”, ikinci el eşya takas pazarı ve dönüşüm sofraları adlı etkinliklerinin 11’incisi ile devam etti.Tepebaşı...

Bu pazarda para geçmiyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin destekleri ile Toy Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen “Üstünüze Afiyet projesi”, ikinci el eşya takas pazarı ve dönüşüm sofraları adlı etkinliklerinin 11’incisi ile devam etti.Tepebaşı...

15 Nisan 2018 Pazar 14:44
Bu pazarda para geçmiyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin destekleri ile Toy Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen “Üstünüze Afiyet projesi”, ikinci el eşya takas pazarı ve dönüşüm sofraları adlı etkinliklerinin 11’incisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak’ta düzenlenen etkinlikte her zamanki gibi para kullanılmadı. Takas pazarında vatandaşlar, eşyalarını kupon karşılığı takas edip yine bu kuponlarla başka ürünler aldı. Tüketim çılgınlığına dikkat çekilen etkinlikte katılımcılar, paranın geçmediği pazarda eşyalarını takas usulüyle değiştirmiş oldu.

Etkinliğin bir diğer ayağı olan Dönüşüm Sofraları’nda ise hala yenilip, içilebilecek durumda olan fazla gıda ürünlerinden yemek yapılarak katılımcılara ikram edildi. Hazırlıkların saatler öncesinden başladığı proje ile semt pazarlarında sebzelerin gün sonunda çöpe gitmesinin önüne geçilmiş olurken bu şekilde temin edilen malzemeler ile yapılan yemekler vatandaşlara ikram edildi. Dönüşüm Sofraları ile de tasarrufun önemi, geri dönüşüm ve israfın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.
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