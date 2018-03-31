‘Blokzincir’ verileri koruyor

Anadolu Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu tarafından, ’Blockchain teknolojisi ve kripto paralar’ etkinliği gerçekleştirildi.

Yaygınlığı günden güne artan blokzincir ve kripto para teknolojileri, Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere ve teknolojiyi yakından takip edenlere anlatıldı. Anadolu IEEE Öğrenci Kolu tarafından Kırmızı Salon’da düzenlenen etkinlik kapsamında bir bankanın özel biriminde yöneticilik yapan Bilgisayar Mühendisi Fırat Akçoray, katılımcılara ‘blokzincir (blockchain)’ kavramını ve olanaklarını anlattı.

Hazırladığı sunumla dinleyenlere yeni dünyanın veritabanı sistemini tanıtan Akçoray, merkezi sistemlere olan güvenin azalmasıyla farklı bir arayışa girişildiğini ve sonucunda ‘zincirblok’un ortaya çıktığını aktardı. Zinciri oluşturan bilgisayarların hepsinin birbirini denetleyebilmesi sayesinde ağ üzerinde yatay bir yapılanmanın sağlandığını belirten Akçoray, karşılıklı kontrol edilebilirlik sayesinde sistemin açık ve güvenilir olduğunu vurguladı. ‘Bitcoin’ kavramıyla birlikte hayatımıza giren ‘blokzincir’in dijital varlıkların transferi sırasında ağa bağlı diğer bilgisayarların gerçekleşen işlemlere şahitlik yapabilmesi olduğunu söyleyen Bilgisayar Mühendisi Fırat Akçoray, bunun gerçek hayatta yapılan ticari bir faaliyetin noter huzurunda gerçekleşmesine benzetti.

Verilerin bloklar halinde kaydedilmemesinin önemine dikkat çeken Fırat Akçoray, her verinin kriptolanarak depolanması yoluyla bir verinin sadece gönderildiği kişi için anlamlı hale geldiğini ve verilerin başka bir kaynak tarafından değiştirilemediğini söyledi. Etkinlik, merak edilenlerin yanıtlanmasının ardından sona erdi.