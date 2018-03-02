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’Bizim Mahallenin Kedileri’ sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Araştırma Görevlisi Emrah Gülmez’in eserlerinden oluşan ’Bizim Mahallenin Kedileri’ adlı belgesel fotoğraf sergisi İBF Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.Gülmez’in 2017 yılından...

’Bizim Mahallenin Kedileri’ sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Araştırma Görevlisi Emrah Gülmez’in eserlerinden oluşan ’Bizim Mahallenin Kedileri’ adlı belgesel fotoğraf sergisi İBF Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.Gülmez’in 2017 yılından...

02 Mart 2018 Cuma 10:43
’Bizim Mahallenin Kedileri’ sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Araştırma Görevlisi Emrah Gülmez’in eserlerinden oluşan ’Bizim Mahallenin Kedileri’ adlı belgesel fotoğraf sergisi İBF Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

Gülmez’in 2017 yılından bu yana fotoğraflarını çektiği sokak kedilerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışına fakülte akademisyenleri ve Dekan Prof. Dr. Erhan Eroğlu da katıldı. İlginin yoğun olduğu sergide fotoğraflanan kedilerin hikayesini anlatan video izleyenlerle paylaşılırken kısa bir konuşma yapan Gülmez, "Serginin adının ’Bizim Mahallenin Kedileri’ olmasının nedeni, bu kedilerin mahalle kültürünün bir parçası olması. Bir mahallenin nasıl ki bakkalı, kasabı, nalburu varsa aynı şekilde kedileri de var. Biz mahalle esnafıyla sohbet ettiğimiz, bir şeyler paylaştığımız gibi sokağımızdaki kedileri de tanımamız gerekiyor" diyerek katılımları için salondakilere teşekkür etti.

Daha sonra ziyaretçiler için bir anı defteri oluşturduklarını belirten Gülmez, serginin 9 Mart tarihine kadar açık olacağını söyledi.
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