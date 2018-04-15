Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

’Bit Pazarı’nda 3 yıl süren fotoğraf çalışması

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) eski Başkanı Mehmet Baysan, Uluönder mahallesinde her pazar günü kurulan ’Bit Pazarı’nda sergilenen renkli ürünleri ve pazara gelen insanları ölümsüzleştirmek için 3 sene boyunca çektiği fotoğrafların...

’Bit Pazarı’nda 3 yıl süren fotoğraf çalışması

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) eski Başkanı Mehmet Baysan, Uluönder mahallesinde her pazar günü kurulan ’Bit Pazarı’nda sergilenen renkli ürünleri ve pazara gelen insanları ölümsüzleştirmek için 3 sene boyunca çektiği fotoğrafların...

15 Nisan 2018 Pazar 11:16
’Bit Pazarı’nda 3 yıl süren fotoğraf çalışması

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) eski Başkanı Mehmet Baysan, Uluönder mahallesinde her pazar günü kurulan ’Bit Pazarı’nda sergilenen renkli ürünleri ve pazara gelen insanları ölümsüzleştirmek için 3 sene boyunca çektiği fotoğrafların gösterimini yaptı.

Bir sanat merkezinde EFSAD tarafından düzenlenen gösterimde, Mehmet Baysan’ın yıllar boyunca büyük uğraşlarla elde ettiği eserler, fotoğrafseverler tarafından tam not aldı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ile yapılan “Göç Okulu” projesi ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan Teşekkür Belgesi kazanan Baysan, 2003 yılında EFSAD’da aldığı fotoğraf eğitimiyle sanat hayatına başladı. Mehmet Baysan, 3 senedir çabalayarak çektiği fotoğraflardaki tek amacının yaşanan çağın renkli ortamlarını ölümsüzleştirmek ve gelecek nesiller için bir eser bırakmak olduğunu dile getirdi. Baysan, “Bit pazarında her türlü ürün var. İğneden ipliğe, küvetten deniz yatağına kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Günümüzde bir tüketim yarışı içindeyiz. Her şey çok çabuk tüketiliyor veya gözden çıkarılıyor. Bir anda vazgeçiliyor ve bir kenara bırakılıyor. Bit pazarı ise bu ürünlerin ikinci bir hayat bulduğu yerdir. Sizin beğenmediğiniz veya kullanmaktan vazgeçtiğiniz bir ürünü alıyorlar, temizliyorlar ve yine kullanıcılarına hediye ediyorlar. Orada kullanıma açıyorlar. Şimdi bit pazarı çok renkli bir yer. Her türlü ürün var. Bu işin asıl renkli tarafı da insan. Oradaki alıcılar çok renkli. Farklı farklı şehirlerden, farklı farklı kültürden bir sürü insan var. Aynı zamanda oradaki satıcılar da çok renkli. Ben bu renkli ürünlerle pazarın renkli satıcı ve insanlarını fotoğraflamaya çalıştım” şeklinde konuştu.

“Fotoğraf çekmek için 3 senedir her pazar günü oraya gittim”

Mehmet Baysan sadece fotoğraf çekmek için 3 senedir sürekli olarak Tepebaşı’nda bulunan pazara gittiğini ifade etti. Bu süre içinde yaşadığı iyi ve kötü anılarını anlatan Baysan, şunları ifade etti:

“Bit Pazarı sadece pazar günü kullanılıyor. Yaklaşık 3 senedir ben bu pazara sürekli olarak giderek fotoğraf çekiyorum. İlk gittiğinizde orada bambaşka bir dünyayı görüyorsunuz. Önce kendinizi bir kabul ettirmeniz lazım. İlk haftalarda gezdik, insanlarla selamlaştık, merhabalaştım. Tanımadığım insanlarla tanıştım. Ondan sonra fotoğraf makinesi alıp çekmeye başladım. İlk önce ürünleri çekiyorum. Sonra yavaş yavaş daha çok insanlarla tanıştım. Onları çekmeye başladım. Bazen onları çektiğim fotoğrafları bastırıp onlara götürürken daha yakından tanımaya başladım. Ancak bazen pazardaki insanlardan olumsuz tepki de gördüm. Verdiğim fotoğrafı almak istemedi. Kapıda bıraktı. Ama ben amacımın peşinden koşarak bu pazarın renkli anlarını ölümsüzleştirmeye çalıştım. Üç yıl her pazar günü bu bit pazarına gittim. Gece 3’ten öğlen 3’e kadar bu pazar duruyor. Ben de her zaman bu saatler arasında orada oldum. Bu çağda yaşadıklarımız bir süre sonra yok olacak. Ama çektiğimiz fotoğraflar bir tarihi eser olarak kalacak. İmkânımız varsa gelecek nesillerimiz için bu renkli çağımızın her şeyini fotoğraflayalım”.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçılar kapanan av sezonunu değerlendirdi
Balıkçılar kapanan av sezonunu değerlendirdi
Yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı
Yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı
Hoş geldin bebek ziyaretleri sürüyor
Hoş geldin bebek ziyaretleri sürüyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim