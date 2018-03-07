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Beylikova Belediyesi kadınlara bin 500 karanfil

Beylikova Belediye Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınlara karanfil dağıtımı yapıldı.Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve eşi Gülhan Alp ile Beylikova Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nurcan...

Beylikova Belediyesi kadınlara bin 500 karanfil

Beylikova Belediye Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınlara karanfil dağıtımı yapıldı.Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve eşi Gülhan Alp ile Beylikova Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nurcan...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:57
Beylikova Belediyesi kadınlara bin 500 karanfil

Beylikova Belediye Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınlara karanfil dağıtımı yapıldı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve eşi Gülhan Alp ile Beylikova Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nurcan Küçük ve belediye personeli tarafından Beylikova’daki kadınlara bin 500 adet karanfil dağıtıldı. 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Salı Pazarı yerinden başlayarak, bütün çalışan kadınlara karanfiller tek tek hediye edildi. Bu önemli günde erkeklere de karanfil vererek, bu karanfilleri eşlerine, annelerine, kızlarına veya kadın yakınlarına hediye etmeleri istendi.

Belediye Başkanı Alp, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almasını istediğini vurguladı. Kadınların erkeklerin başarısındaki etkisine değinen Başkan Alp, “Hanımların toplumsal alandaki başarıları oldukça büyüktür. Bir yerlere getirenler de desteği verenler de evde huzuru temin edenler de kadınlarımızdır. Bunlar için hepinize minnettarız” ifadelerini kullandı.
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