Batı Trakya Türkleri’nden Anadolu Üniversitesine ziyaret

Yaşadıkları bölgedeki engelli soydaşlarına yönelik çalışmalara destek olmak isteyen Yunanistan’ın Trakya bölgesinde bulunan Gümülcüne ve İskeçe’de yaşayan bir grup Türk vatandaşı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ı ziyaret etti.

Rektör Gündoğan’ı ziyaretlerinin ardından Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken ile makamında bir araya gelen heyet, hem enstitü hakkında hem bilgi edinirken hem de gözlemde bulundu. Batı Trakya’da yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşlarının Anadolu Üniversitesine gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin görüşlerini dile getiren Rektör Gündoğan, “Açıköğretim olarak zaten Batı Trakya’daki vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışındaki tüm soydaşlarımıza hizmet götürmek temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Yine bu hizmetler kapsamında Anadolu Üniversitesi olarak güçlü olduğumuz alanlardan biri olan engelli çalışmaları konusunda da yine başta Batı Trakya olmak üzere diğer yurtdışında yaşayan tüm Türk soydaşlarımıza hizmet götürmek de temel hedeflerimizden. Bu konuda üniversite olarak gerekli destekleri vermek için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.