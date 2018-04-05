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Baştan Ataç’tan Kayı Boyu Derneği’ne ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman ve dernek yöneticilerini ziyaret etti. Buluşmada Duman...

Baştan Ataç’tan Kayı Boyu Derneği’ne ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman ve dernek yöneticilerini ziyaret etti. Buluşmada Duman...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:14
Baştan Ataç’tan Kayı Boyu Derneği’ne ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman ve dernek yöneticilerini ziyaret etti. Buluşmada Duman ziyaretinden dolayı Başkan

Ataç’a teşekkür ederek dernek faaliyetleri ve Kayı Boyu Tiyatro Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç da sivil toplum kuruluşları ile her zaman iletişim halinde olduğunu ifade ederek yerel yönetimlerin STK’lar ile işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı. Ataç’ın çalışmalarında başarılar dilediği Kayı Boyu Derneği ziyareti, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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