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Başkanlardan Ünlü’ye hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Başkan Bozkurt başkanlığındaki AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı üyeleri,...

Başkanlardan Ünlü’ye hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Başkan Bozkurt başkanlığındaki AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı üyeleri,...

16 Mart 2018 Cuma 15:27
Başkanlardan Ünlü’ye hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkurt başkanlığındaki AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı üyeleri, AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresinde tekrar başkan seçilen M. Dündar Ünlü’yü tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt günün anısına ‘Ameller Sonuçlarına Göre Değerlendirilir’ yazılı tablo hediye etti.

AK Parti il Başkanı M. Dündar Ünlü de nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Kadir Bozkurt ve İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı ile partililere teşekkür etti.

Ziyarete ayrıca İnönü Belediyesi meclis üyeleri Halil Küçükçiftçi, Tahsin Çelik, Ali Erol, Kadir Turan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Zeybek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selim Şen ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.
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