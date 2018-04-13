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Başkan Yalçın’dan ’Okuma-Yazma’ seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonluğunda gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği" kampanyası Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi’nde yoğun ilgi ile devam...

Başkan Yalçın’dan ’Okuma-Yazma’ seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonluğunda gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği" kampanyası Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi’nde yoğun ilgi ile devam...

13 Nisan 2018 Cuma 12:54
Başkan Yalçın’dan ’Okuma-Yazma’ seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonluğunda gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği" kampanyası Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi’nde yoğun ilgi ile devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi’nde başlatılan programa; AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Yönetim Kurulu üyeleri ve Tepebaşı Halk Eğitim Müdürü Abuzer Tanrıverdi ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde inceledi. Eğitimcilerin ve kursiyerlerin azmini tebrik ettiğini dile getiren Başkan Yalçın, "Yakın zaman önce Cumhurbaşkanımız ve eşi kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan ’Okuma - Yazma Seferberliği’ başlattı. Geçmiş dönemde imkansızlıklar sebebiyle okuma yazma öğrenemeyen kişilere yönelik çok başarılı bir çalışma. Bizlerde bu seferberliği destekliyor ve tüm vatandaşlarımızdan bu seferberliğe destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

2 bin 145 öğrenci eğitim alıyor

Eskişehir genelinde yoğun katılımın gözlemlendiği seferberlikte bin 861 kadın, 284 erkek öğrenci olmak üzere, toplam 2 bin 145 öğrenci eğitim alıyor. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan kursiyerler ile sohbet eden Yalçın, ağırlıklı olarak bayanların bu kursa katılım sağlamalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kursiyerler de bu ziyaretten çok memnun olduklarını ifade etti.

Öte yandan, ‘Okuma - Yazma Seferberliği’ programına katılmak isteyen vatandaşların; Valilik, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, muhtarlıklar ve okullara başvurmalarının yeterli olduğu öğrenildi.
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