Başkan Ünlü Sivrihisar İlçe Danışma Toplantısı’na katıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, partisinin Sivrihisar İlçe Danışma Toplantısı’na katıldı.

Sivrihisar’da yapılan olağan toplantıda, teşkilat faaliyetleri ve mahalle başkanlıklarının çalışmaları değerlendirilirken, toplantıya; AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar İlçe Başkanı Yasin Kas, yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan ve Sivrihisar’da ki çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen Dündar Ünlü, "Bugün sahada dolaştık, halkımızla görüştük. Maşallah çok iyi tepkiler aldık. Belediye başkanımıza buradan yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sivrihisar’da ki değişim dönüşüm gözle görülüyor. AK Partili bir belediyenin neler yapabileceği Sivrihisar’da net bir biçimde görülüyor" dedi.

"Hangi yüzle ilçedeki vatandaşlardan oy isteyeceksiniz?"

Büyükşehir Belediyesi hakkında eleştirilerde bulunan Ünlü, belediyenin yereldeki çalışmaları yok saydığını belirtti. Başkan Ünlü, "Yereldeki çalışmalara önem vermeyen, yereli dışlayan, yereldeki halkı yok sayan bir anlayış var. Bu yüzden ne yazık ki çok ciddi manada sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesi maalesef şehrimize önemli denilebilecek bir yatırım yapmıyor. Mahmudiye ve Han Belediyeleri CHP’ye ait. 2014 yılından 2018 yılına geldiğimizde Han ilçesi ve Mahmudiye ilçesinde ne değişiklikler olmuş? Bizim belediyelerimize büyükşehir destek vermiyor. Bunca desteğe rağmen bu ilçelerde bir değişim var mı? Yok. Sadece rutin işler yapılıyor. Hangi yüzle vatandaşa ’Biz ilçeleri şuradan şuraya getirdik’ deyip oy isteyeceksiniz? Neyi vaat edeceksiniz? CHP şunu aklına koysun. 2019’da ki seçimlerde ilçe belediyesi alamazlar. Sadece avuçlarını yalarlar" diye konuştu.