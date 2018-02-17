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Başkan Özen, AK Parti Olağan Kongresine katıldı

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, AK Parti Eskişehir 6’ıncı Olağan Kongresine katıldı.Kongreyle alakalı görüşlerini aktaran Başkan Metin Özen, Türkiye’nin 2019 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. AK Parti kongrelerinin...

Başkan Özen, AK Parti Olağan Kongresine katıldı

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, AK Parti Eskişehir 6’ıncı Olağan Kongresine katıldı.Kongreyle alakalı görüşlerini aktaran Başkan Metin Özen, Türkiye’nin 2019 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. AK Parti kongrelerinin...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:04
Başkan Özen, AK Parti Olağan Kongresine katıldı

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, AK Parti Eskişehir 6’ıncı Olağan Kongresine katıldı.

Kongreyle alakalı görüşlerini aktaran Başkan Metin Özen, Türkiye’nin 2019 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. AK Parti kongrelerinin her zaman sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Başkan Özen, “AK Parti kongreleri hep böyle. Bu kongreleri kendini yenilemek, toplumun ne istediğini ön plana alarak değerlendirmelerde bulunmak amacıyla yapıyor. AK Parti bu kongreyle beraber yine kendini yeniliyor. 2019 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Buna ben de inanıyorum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. İkinci bir Kurtuluş Savaşını yaşıyoruz. Bir olmalıyız, beraber olmalıyız, diri olmalıyız. Bunu dünyaya göstermeliyiz. Türkiye’de yapılan kongreler ile de bütün Türk ve Müslüman halklarına bunun iletildiğini düşünüyorum. İnşallah bu kongremiz de Türk ve Müslüman alemi için hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.
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