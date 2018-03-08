Başkan Kurt, kadın gazetecilerle buluştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Eskişehir’de görev yapan kadın gazetecilerle buluştu.

Düzenlenen kahvaltı boyunca gazetecilerle sohbet eden Başkan Kurt, kadın gazetecilerin emeğini ortaya koyan insanlar olduğunu belirterek, “Diğer çalışanların olduğu gibi onların da sorunları var. Kadın gazetecilerimizin örgütlenme haklarını, sendikal haklarını gündeme getirmek gerekir diye düşünüyorum. Biz bugün Odunpazarı Belediyesi’nde kadınlara tatil ilan ettik. İnanıyorum ki ileriki yıllarda tüm Türkiye’de yaygınlaşır. 8 Mart kadınlara tatil günü olabilir, kutlama günü olabilir, sorunların çözüm üretme günü olabilir” diye konuştu.

Kadın gazetecilerle kırmızı karanfil dağıtan Başkan Kurt, günün anısına kadın gazeteciler ile bolca fotoğraf çektirdi. Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız” dedi.

Kadın gazeteciler ise Başkan Kurt’tan aldıkları kırmızı karanfilleri, Uğur Mumcu’nun arabasının sergilendiği ibret anıtına bıraktı.