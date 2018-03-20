Başkan Kurt, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette ÇYDD’nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kazım Kurt’a anlatan ÇYDD Şube Başkanı Akmen, Odunpazarı Belediyesi’nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirtti. Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Akmen, Başkan Kurt ile görüş alışverişinde bulunarak, ÇYDD tarafından gerçekleştirilen etkinliklere davet etti. Akmen, Başkan Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Akmen’in görüşlerine katılarak kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi. ÇYDD’nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman ÇYDD’ye destek olacaklarını belirtti.