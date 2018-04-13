Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109910
ALTIN
176.048
DOLAR
4.0807
STERLİN
5.8369
EURO
5.0339

Başkan Kazım Kurt, ESÇEP üyeleri ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette ESÇEP üyeleri gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Başkan...

Başkan Kazım Kurt, ESÇEP üyeleri ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette ESÇEP üyeleri gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Başkan...

13 Nisan 2018 Cuma 12:54
Başkan Kazım Kurt, ESÇEP üyeleri ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette ESÇEP üyeleri gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Platform üyeleri, sadece Termik Santral ve çevre mücadelesi için kurulan ESÇEP’in hukuksal çerçeve içerisinde bu mücadeleyi sonuna kadar devam edeceklerini ifade etti. Platform üyeleri, Kömürlü Termik Santral’in çevreye vereceği zararları Eskişehirlilere ve yerel yöneticilere anlatmaya devam edeceklerini belirterek, Başkan Kurt’un ve Odunpazarı Belediyesi’nin bu süreçte verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Kömürlü Termik Santral konusunun bir an önce çözüne kavuşması gerektiğini ifade etti. Enerji üretim konusunda tek seçeneğin Kömürlü Termik Santral olmadığını belirten Başkan Kurt, Eskişehir’in verimli arazilerine yapılmak istenen Termik Santralin yapılmaması konusunda mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Üniversitesi’nde Zaman Yönetimi semineri
Anadolu Üniversitesi’nde Zaman Yönetimi semineri
Başkan Yalçın’dan ’Okuma-Yazma’ seferberliğine tam destek
Başkan Yalçın’dan ’Okuma-Yazma’ seferberliğine tam destek
Gençlik Merkezi hizmeti için Başkan Kazım Kurt’a teşekkür
Gençlik Merkezi hizmeti için Başkan Kazım Kurt’a teşekkür

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim