Başkan Gündoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, İlçe Hastanesini ziyaret ederek çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev üstlendiklerine dikkat çeken Başkan Gündoğan, bu özel gün sebebiyle onların yanında olarak çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan İshak Gündoğan ziyarette yaptığı konuşmada, “İnsanlarımıza kaliteli, etkili sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görev doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza düşmektedir. Büyük bir ihtiyaç olan sağlık sektöründe, insanlığa nitelikli yaşam sunma ilkesiyle zor koşul ve şartlarda fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Bizler sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanmaları için gece gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan tüm hekimlerimizin ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, zorlu görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.