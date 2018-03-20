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Başkan Doğan, yangında zarar gören Esnaf Sarayı’nı yeniden ziyaret etti

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, çıkan yangın sonrası Esnaf Sarayı’nı ikinci kez ziyaret etti.İlçe Başkanı Volkan Doğan, Esnaf Sarayı’nda çıkan yangından sonra esnafı ziyaret ederek, Esnaf Sarayı yönetiminin düzenlediği...

Başkan Doğan, yangında zarar gören Esnaf Sarayı’nı yeniden ziyaret etti

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, çıkan yangın sonrası Esnaf Sarayı’nı ikinci kez ziyaret etti.İlçe Başkanı Volkan Doğan, Esnaf Sarayı’nda çıkan yangından sonra esnafı ziyaret ederek, Esnaf Sarayı yönetiminin düzenlediği...

20 Mart 2018 Salı 15:43
Başkan Doğan, yangında zarar gören Esnaf Sarayı’nı yeniden ziyaret etti

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, çıkan yangın sonrası Esnaf Sarayı’nı ikinci kez ziyaret etti.

İlçe Başkanı Volkan Doğan, Esnaf Sarayı’nda çıkan yangından sonra esnafı ziyaret ederek, Esnaf Sarayı yönetiminin düzenlediği toplantıya katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, Kızılay Başkanı Yüksel Girgin ile İşkur ve kaymakamlık görevlilerinin de yer aldığı ziyarette, esnafın durumunun nasıl düzeltileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Esnaf Sarayı İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Uğur ve yangından zarar gören esnafın da bulunduğu toplantıda Volkan Doğan, "Bize düşen bu talihsiz olaydan sonra karamsarlığa kapılmamak ve kollarımızı sıvayarak daha çok çalışmaktır. Birlik ve beraberlik içinde yaralarınızı el ve gönül birliğiyle saracağız" ifadelerinde bulundu.

Yangından zarar gören dükkan sahipleri ise, “En kötü günlerimizde yanımızda olan, derdimiz ile dertlenen, tekrardan ticari hayatımızın başlaması için gayret içinde bulunan herkese çok teşekkür ederiz” diyerek duygularını dile getirdiler.
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