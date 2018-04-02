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Başkan Ataç’tan çevreye duyarlı işletmelere teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren ve çevreye karşı duyarsız kalmayan işletmeleri tebrik etmeye devam ediyor.Başkan Ataç bu kapsamda kendi bünyelerinde atık elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili...

Başkan Ataç’tan çevreye duyarlı işletmelere teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren ve çevreye karşı duyarsız kalmayan işletmeleri tebrik etmeye devam ediyor.Başkan Ataç bu kapsamda kendi bünyelerinde atık elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:31
Başkan Ataç’tan çevreye duyarlı işletmelere teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren ve çevreye karşı duyarsız kalmayan işletmeleri tebrik etmeye devam ediyor.

Başkan Ataç bu kapsamda kendi bünyelerinde atık elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili geri dönüşüm çalışmaları başlatan firmaların yetkililerine plaket takdim etti. Ataç’ın makamında gerçekleşen buluşmada işletme yetkilileri, sürdürdükleri geri dönüşüm çalışmaları ile ilgili Başkan Ataç’a bilgiler sundu. Başkan Ataç da işletme yetkililerini tebrik ederek geri dönüşüm çalışmalarından ve çevreye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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