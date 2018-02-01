Başkan Ataçın kırsal mahalle ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde yaşayan Tepebaşı sakinleri ile buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ataç sürdürdüğü ziyaretler kapsamında son olarak Keskin ve Yukarısöğütönü Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek hem belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

İlk olarak Keskin Mahallesi’nde bulunan kıraathanede vatandaşlar ile buluşan Başkan Ataç, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Buluşma sonunda Keskin sakinleri, Başkan Ataç’a mahallede gerçekleştirilen hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Başkan Ataç’ın Keskin Mahallesi’nden sonraki durağı ise Yukarısöğütönü Mahallesi oldu. Başkan Ataç mahalle sakinlerine son dönemde yapılan çalışmaları aktarmasının ardından bir talepleri olup olmadığını sordu. Mahalle sakinleri de hiçbir eksiklerinin olmadığını belirterek hizmetlerden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.

Ziyaretler hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Kent merkezinin yanı sıra bize bağlı olan kırsal mahallelerimizi de ihmal etmemek için çabalıyoruz. Ekiplerimiz hizmetlerin aksamaması için yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam ederken biz de akşamları dahi olsa kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ile buluşuyoruz. Sağ olsunlar gittiğimiz her mahallede bizi büyük bir misafirperverlik ile karşılıyorlar. Vatandaşlarımızın varsa taleplerini birinci ağızdan dinlemeye önem veriyorum, böylelikle aramızdaki iletişim de kopmamış oluyor. Kent merkezimizin yanı sıra kırsal bölgelerde ikamet eden Tepebaşı sakinleri ile olan buluşmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.