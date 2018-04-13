Başkan Ataç, sürdürülebilir çevre projeleri hakkında konuştu

Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ulusal ve uluslararası alanda ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa konuk olarak katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Tepebaşı Belediyesi’nin sürdürülebilir çevre projeleri hakkında bilgiler verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda düzenlenen 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı’na katıldı. Başkan Ataç, Enerji Etkin, Ekolojik Çatı ve Cephe Sistemleri’nin konu olduğu konferansta, Akıllı Kentsel Dönüşüm - Remourban Projesi çerçevesinde Yaşam Köyü’nde hayata geçirilen enerji verimliliği alanındaki uygulamalar hakkında bilgiler verdi.Başkan Ataç sunumunda Tepebaşı Belediyesi’nin güneş enerjisi kullanımındaki öncü uygulamalarına da değindi. Belediye hizmet binasında bulunan güneş panelleri, yeşil bina olan ve Türkiye’nin LEED Altın Sertifikasına sahip olan ilk kamu binası durumundaki Su Sporları Merkezi, hayvansal sulamada güneş enerjisinin kullanımı,

güneş enerjili şarj istasyonları gibi projeler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Oturumu yöneten İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Küçükdoğu, sunumu için Başkan Ataç’a teşekkür ederek; “Bir yerel yönetimin böyle bir konuya öncülük etmesi son derece önemli. Bu uygulamanız ve bu girişiminizden dolayı sizi kutluyorum. Dilerim bu daha da yaygınlaşır, örnek olursunuz. Ülkemizdeki diğer kentlerde de benzer uygulamalar yapılagelir” dedi.

Başkan Ataç, konferansın ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile bir araya geldi. Üniversite hakkında bilgiler alan Ataç, Güzel’e

Devrim arabasının camdan yapılmış sembolik bir maketini armağan ederek Eskişehir’e davet etti.