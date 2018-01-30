Başkan Ataç mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç mahalle ziyaretleri kapsamında Eğriöz ve Uludere mahallelerini ziyaret ederken Çağlan ve Kayapınar Köyleri Derneği’nin de dayanışma gecesine katıldı. Çağlan ve Kayapınar Köyleri Derneği tarafından düzenlenen dayanışma gecesinin ardından Eğriöz Mahallesi’ne geçerek köy odasında vatandaşlar ile bir araya geldi. Eğriöz Mahalle Muhtarı Hüseyin İnce’nin de hazır bulunduğu buluşmada

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler veren Başkan Ataç, gelen soruları da cevapladı. Ataç’ın bir sonraki durağı ise Uludere Mahallesi oldu. Köy kıraathanesinde Uludere sakinleri ile buluşan Ataç, burada da bilgilendirmede bulundu. Uludere Mahalle Muhtarı Zeki Öztürk’ün de katıldığı toplantıda mahallelinin talepleri ve sorularını da dinleyen Başkan Ataç kömürlü termik santral konusunda gelen bir soruya ise “Arkadaşlar bu konuda Eskişehir halkının büyük bir çoğunluğu tedirginlik içinde. Kömürlü termik santral gündeme geldiği günden bu yana kiminle görüştüysem, hiçbir vatandaş bu tesisin kentimize yapılmasını istemiyor. Zaten uzmanlar da ülkemizde enerji fazlası olduğunu ifade ediyor. Hal böyleyken neden kömürlü termik santral gibi bir tesisle Anadolu’nun en verimli topraklarından olan Alpu Ovası’nı riske atmak istiyorlar, anlamak mümkün değil. Bu tip santrallerin çevresinde yaşanan olumsuz etkileri biliyoruz. Toprak, hava, su, bitkiler, hayvanlar, insanlar Ne varsa kötü etkileyebilecek, çevresindeki tüm hayata zarar verebilecek bir tesisten bahsediliyor. Biz bu santralin hayata geçirilmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de Eskişehir’e kömürlü termik santral yapılmasını istemediklerini ifade ederek Başkan Ataç’ın sözlerine destek verdi.