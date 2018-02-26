Başkan Ataç ’Kent Oyundur Çalıştayı’na katıldı

Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği ve Şenlikli Toplum Platformu tarafından gerçekleştirilen ’Oyunbaz Kentler-Kent Oyundur Çalıştayı’ renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayı ziyaret ederek düzenlenen etkinlikleri izledi. Faaliyetlerinden ötürü gençleri tebrik eden Başkan Ataç, çalıştay kapsamında oyun alanları oluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden gençler ile fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ataç, çocuklar ve gençlerin hayal güçlerine yönelik işler yapmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Çalıştay kapsamında ’Buz Kırıcıların Kolaylaştırıcılığında Oyun Hakkı’, ’Kentleri Nasıl Oyunbaz Hale Getiririz’, ’Kent Oyunu Lansmanı’ ve ’Sokak Bizim Derneği Kolaylaştırıcılığında Senin Sokağın Senin Seçimin’ etkinlikleri düzenlendi.

Ayrıca Bahçelievler mahallesinde bulunan Kumluk sokak oyun alanına dönüştürülürken, Eskişehir Bisiklet Derneği (ESBİD) ve Eş Pedal Derneği eşliğinde de bisiklet turu düzenlendi.