Başkan Ataç Gümüşhanelilerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ederek Eskişehir’de Gümüşhaneliler Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı.

Gümüşhane’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Şehit ve Gazilerimizi Anma Gecesi’ne Başkan Ataç’ın yanı sıra, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, MHP İl Başkanı Kadir Bıyık ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bugün de halkımız ve kahraman güvenlik güçlerimiz el ele ve gönül gönüledir"

Eskişehir Öğretmenevi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Uğur Yücel, “Güzel Gümüşhane’mizin 15 Şubat 1918 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü gecemize hoş geldiniz. Kahraman Mehmetçik ile ve Anadolu’nun yiğit evlatlarına karşı koyamayacağını anlayan 1918 işgalcileri topraklarımızı terk etmek zorunda kalmıştır. Bugün de halkımız ve kahraman güvenlik güçlerimiz el ele ve gönül gönüledir. Ulusumuz için canını vermekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

"Gümüşhane kültürünün burada güzellikler içerisinde yaşatılmasının gururunu yaşadım"

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan ise yaptığı konuşmada, “Hemşehrilerimizin Eskişehir’de düzenlediği bu etkinliğe katılırken Gümüşhane kültürünün burada güzellikler içerisinde yaşatılmasının gururunu yaşadım. Gümüşhane gibi tarihi derinlikleri olan bir ilin insanları olarak yine Yunus Emre’nin şehrinde yaşamanın mutluluğuna şahit oldum. Bu güzel geceye katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

"Bu toprakların bize vatan olmasını sağlayan ve Malazgirt’ten başlayan her tarih çok kıymetlidir"

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, “Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Millet olarak uğrunda ve korunması için can vermeye hazır olduğumuz vatanımızda, bayrağımızın altında toplandık. Bu toprakların bize vatan olmasını sağlayan ve Malazgirt’ten başlayan her tarih çok kıymetlidir. 26 Ağustos, 30 Ağustos, 18 Mart, 15 Şubat gibi birçok tarih düşmanları topraklarımızdan temizlediğimiz için kıymetli. Bu tarihler bizi biz yapan tarihlerdir” diye konuştu.

"Gümüşhanelilerin şehrimizde bulunmasından dolayı çok memnunum"

Daha sonra kürsüye gelerek söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Gümüşhanelilerin Eskişehir’de bulunmasından dolayı memnun olduğunu dile getirerek, “Gümüşhane’nin geçmişine baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarihten önce, Rusların işgalinden kurtulduğunu görüyoruz. Belki de Kurtuluş Savaşı’na ilham verdiğini ve bir çoban ateşi gibi parladığını da söylemek gereklidir. Ben bir belediye başkanı olarak Gümüşhanelilerin şehrimizde bulunmasından dolayı çok memnunum, kentimize güzellik, renk ve kültür katıyorsunuz. Tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.