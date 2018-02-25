Başkan Ataç asker eğlencesine katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, askere gidecek gençlerin eğlence gecelerine katıldı.

Başkan Ataç, son olarak vatanı görevini yapmak üzere Amasya’ya gidecek olan Volkan Keskin’in asker eğlencesine katıldı. Askerlik görevine Amasya’da başlayacak olan 1998/1 tertip Volkan Keskin’in asker eğlencesi, Şeker Mahallesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emin Bektöre Deneyimli Kafe’de düzenlendi. Volkan’a hayırlı teskereler dileyen Başkan Ataç, aile büyükleriyle de sohbet ederek ailenin gururuna ortak oldu. Volkan Keskin ve ailesi de, vatanı görevini yapan tüm askerlere hayırlı görevler temennisinde bulunan Başkan Ataç’a teşekkür etti.