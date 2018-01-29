Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatani görevini yapmak üzere Samsun’a gidecek olan İhsan Özçiçek’i askere uğurladı.

Her fırsatta halklın arasında olmayı tercih eden Başkan Ataç, asker eğlencelerine katılmaya devam ediyor. Ataç, vatani görevine Samsun’da başlayacak olan 1998/1 tertip İhsan Özçiçek’in asker eğlencesine katıldı. Osmangazi Mahallesi’ndeki eğlenceye davet edilen Ataç, İhsan’a hayırlı teskereler diledi. Bir süre Özçiçek ailesiyle de sohbet eden Ataç, ailenin gururuna ortak oldu.

Özçiçek ailesi, vatani görevini yapan tüm askerlere hayırlı görevler temennisinde bulunan Başkan Ataç’a teşekkür etti.