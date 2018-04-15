Balıkçılar kapanan av sezonunu değerlendirdi

Eylül ayında başlayan balık avı sezonu sona ererken, Eskişehirli balıkçılar geçen sezon umulduğu kadar av yakalanmadığını, kültür balıkçılığı ile yaz aylarının kazançlı geçmesini ümit ettiklerini belirtti.

Balıkların, yeni sezona daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak amacıyla başlayan av yasağı balıkçıların yüzünü bir yandan güldürürken bir yandan da gelecek adına düşündürdü. Geride bıraktıkları avlanma dönemini ve taze balığın az olduğu yaz sezonunu değerlendiren balıkçı Fethi Salep, “Sezon şu anda bitme aşamasında, ayın 15’inde av yasağı geliyor ve ondan sonra da kültür balıklarını satmaya başlayacağız. Tabii ki ufak tekneler açılacak, onların da yaz balıkçılığını karşılayacağını düşünüyoruz. Bu sezon balık fazla çıkmadı. İşlerimiz zayıf geçti bu sene, umduğumuz gibi olmadı ama seneye umutluyuz. Yaz dönemi sakin geçiyor. İşlerimiz zayıf, amacımız müşteri kaybetmemek. Kışın yaptığımız birikimlerle geçiniyoruz, yoksa para kazandığımız yok” ifadelerini kullandı.

“Bilinçsiz avlanma yüzünden balıklar az çıkıyor “

Sezonun sektördeki işletmeler için iyi geçtiğini belirten balıkçı Necip Duran ise, gelecek sezona dair çalışmaların da şimdiden başladığını dile getirdi. Eskişehir’de balıkçılar için ayrılan bölgenin problemlerine de değinen Duran, şunları kaydetti:

“Bu sezon güzel geçti, ama bazı balıkların da az çıktığı oldu. Bilinçsiz avlanma oluyor bu yüzden de geçen sene bol olan balıklar bu sene çıkmıyor. Hâl böyle olunca da fiyatlar yüksek oluyor. Bu yüzden de vatandaş zor aldı balığı. Bizim için de bazı dönemler de satışların düştüğü oldu. Mesela geçen sene çok ucuz olan palamutlar bu sene çok pahalı oldu, bu da tabii satışı etkiledi. İlerleyen senelerde bilinçli avlanma olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Yaz sezonunun iyi geçmesini bekliyoruz. Yazın avlanmanın yasak olduğu bölgeler olduğu gibi avlanmanın serbest olduğu bölgeler de olacak. Yine taze balığımız olacak, onun dışında yetiştirme balıklar ve dondurulmuş balıklar sürekli bulunuyor böylelikle yazın da iyi geçmesini bekliyoruz. Balıkçıların problemi olarak da burada uygun bir yerimiz yok. Çarşının ortasındayız, belediye ve valiliğin yanındayız. Temizlik açısından uygun bir yerimiz yok. Biraz havalar ısınınca koku oluyor vatandaşlar da bu kokudan rahatsız oluyor. Aslında uygun bir yerimiz olsa daha iyi satış yapabiliriz.”