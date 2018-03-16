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Bakkallar Odası’ndan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.Ziyarette Ördek ve beraberindekiler Başkan Ataç’a oda faaliyetleri hakkında bilgiler verirken,...

Bakkallar Odası’ndan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.Ziyarette Ördek ve beraberindekiler Başkan Ataç’a oda faaliyetleri hakkında bilgiler verirken,...

16 Mart 2018 Cuma 14:25
Bakkallar Odası’ndan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyarette Ördek ve beraberindekiler Başkan Ataç’a oda faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, bakkal esnafının da sorunlarını aktardı. Ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan İsmail Hakkı Ördek, “Başkanımızı ziyaret ederek hem odamızın çalışmaları hakkında bilgiler verdik hem de esnaf arkadaşlarımızın sorunlarını paylaştık. Kendisi her zaman olduğu gibi bize yakın alaka gösterdi, teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Ataç’ın da memnuniyet duyduğunu ifade ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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