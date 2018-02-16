Ataç’tan Afrin gazisi Kızıl’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve yaralanarak tedavisi için memleketi Eskişehir’e gelen Uzman Çavuş Mustafa Kızıl’ı evinde ziyaret etti.

Kızıl’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mensuplarının halkımızın gönlünde çok yüce bir yeri olduğunu vurguladı. Mustafa Kızıl da tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında bilgiler verdiği Ataç’a ziyaretinden ve ilgisinden ötürü teşekkür etti.