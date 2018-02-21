Ataç ailesi, baba yadigarı daktilolarını Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışladı

Ataç ailesi, EFTAŞ’ın kurucusu Emekli Yüzbaşı Kemal Ataç’ın 78 yıl kullandığı daktiloyu Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışladı.

Anadolu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yıllarca babaları Kemal Ataç tarafından kullanılan daktilolarını Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışladı. Müzede gerçekleştirilen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Prof. Dr. Engin Ataç ve Deniz Ataç katıldı. Babaları Kemal Ataç’ın 78 yıl boyunca kullandığı Optima Elite marka daktiloyu Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışlanmak üzere Başkan Kurt’a veren Engin Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti. Ataç, “Bu daktilo bizler için çok kıymetli. Çok önemli anılarımızın olduğu bu daktilonun, böyle bir müzede sergilenecek olmasından onur duyuyoruz” dedi.

Kendileri için kıymetli bir hatırayı Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne bağışladıkları için Ataç Ailesine teşekkür eden Başkan Kurt; Prof. Dr. Engin Ataç, Dt. Ahmet Ataç, Deniz Ataç ve Fatma Köksal için hazırlanan teşekkür plaketlerini takdim etti.