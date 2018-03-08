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Arama kurtarma ekiplerine ‘Uçak Kazaları Müdahale Eğitimi’

Anadolu Üniversitesi tarafından, UMKE ve Eskişehir’deki arama kurtarma ekiplerine Uçak Kazalarına Müdahale Eğitimi verildi.İl Ambulans Servisi Başhekimliği binasında, Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı Yangın ve Kurtarma Bölüm...

Arama kurtarma ekiplerine ‘Uçak Kazaları Müdahale Eğitimi’

Anadolu Üniversitesi tarafından, UMKE ve Eskişehir’deki arama kurtarma ekiplerine Uçak Kazalarına Müdahale Eğitimi verildi.İl Ambulans Servisi Başhekimliği binasında, Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı Yangın ve Kurtarma Bölüm...

08 Mart 2018 Perşembe 13:45
Arama kurtarma ekiplerine ‘Uçak Kazaları Müdahale Eğitimi’

Anadolu Üniversitesi tarafından, UMKE ve Eskişehir’deki arama kurtarma ekiplerine Uçak Kazalarına Müdahale Eğitimi verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği binasında, Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı Yangın ve Kurtarma Bölüm Sorumlusu İbrahim Mercan tarafından eğitim verildi. Eğitimde, uçak kazalarına yaklaşım ve havaalanı prosedürleri, hudut sahilleri ne zaman devreye girer, hudut sahili biriminin yetki ve sorumlulukları, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer madde) olaylarında uçak tahliyelerini kimler yapacağı konusunda çeşitli bilgiler verildi. Aynı zamanda hava taşıtları kazalarında, hava içinde oluşan olaylarda hangi kurumlar çalışabilir hususunda da önemli notlar verildi.

Ayrıca Hudut ve Sahiller kanunlara göre yönetilen havaalanı bölgesinde yaşanabilecek bir uçak kazası neticesinde dışarıdan destek istendiğinde, kurtarma ekipleri hangi şartlarda bu bölgelere girebilir, nerelerde görev yapabilir, sivil toplum kuruluşları çağırılabilir mi gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT), Dorlion Arama Kurtarmanın (DAK) katıldığı eğitimin sonunda Hasan Polatkan Havalimanı Yangın ve Kurtarma Bölüm Sorumlusu İbrahim Mercan’a teşekkür belgesi verildi.
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