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Anadolu’da "Dünya Tiyatro Günü" kutlandı

“27 Mart Dünya Tiyatro Günü " kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Kutlama Programı Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde yapıldı.Programın açılışında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü...

Anadolu’da "Dünya Tiyatro Günü" kutlandı

“27 Mart Dünya Tiyatro Günü " kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Kutlama Programı Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde yapıldı.Programın açılışında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü...

27 Mart 2018 Salı 16:45
Anadolu’da "Dünya Tiyatro Günü" kutlandı

“27 Mart Dünya Tiyatro Günü " kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Kutlama Programı Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde yapıldı.

Programın açılışında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı öğrencileri tarafından “Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi” okundu. Bildiride, dünyaca ünlü oyuncu ve yazarların sözlerinden yola çıkılarak tiyatronun uluslar için önemine değinildi. Ardından Tiyatro Anasanat Dalı öğrencileri Woody Allen’ın ‘’Tanrı’’ adlı tiyatro oyunu ile sahnede unutulmaz bir performans sergilediler.
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