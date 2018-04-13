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Anadolu Üniversitesi’nde Zaman Yönetimi semineri

Eskişehirli eğitimci ve yazar Gülseren Şenyüzlü, Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi öğrencilerine “Zaman Yönetimi” semineri verdi.Anadolu Üniversitesi Kongre Merkez’nde gerçekleştirilen seminere öğrenciler...

Anadolu Üniversitesi’nde Zaman Yönetimi semineri

Eskişehirli eğitimci ve yazar Gülseren Şenyüzlü, Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi öğrencilerine “Zaman Yönetimi” semineri verdi.Anadolu Üniversitesi Kongre Merkez’nde gerçekleştirilen seminere öğrenciler...

13 Nisan 2018 Cuma 12:53
Anadolu Üniversitesi’nde Zaman Yönetimi semineri

Eskişehirli eğitimci ve yazar Gülseren Şenyüzlü, Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi öğrencilerine “Zaman Yönetimi” semineri verdi.

Anadolu Üniversitesi Kongre Merkez’nde gerçekleştirilen seminere öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi. 60 dakika süren “Zaman Yönetimi” seminerinde, öğrencilerin "Zaman Yönetimini" eğlenerek öğrenmeleri amaçlandı. Seminer hakkında bilgiler veren Gülseren Şenyüzlü, "Zaman; en pahalı ve yerine konulması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. İleride keşke dememek için içinde bulunduğumuz anın kıymetini bilmeli ve iyi değerlendirmeliyiz. Zamanı iyi yönetmenin anahtarı; bizde, içimizde, önce kendimize güvenmeyi, kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Kendini sevmeyen insanın motivasyonu hep düşük olacaktır. Önce motivasyon, sonra planlı olmak, zaman kaybettiricilerimizi belirlemek çok önemlidir. Önce kendimizi yöneteceğiz ve ardından da zamanı" dedi.

Şenyüzlü, motive olmada hayal kurmanın önemini belirtti ve klasik müzik eşliğinde öğrencilere hayal kurdurdu. Seminerin bitiminde; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, tamamen gönüllü olarak eğitime verdikleri katkıdan dolayı Gülseren Şenyüzlü’ye, Anadolu Üniversitesi Logosunun yer aldığı ‘fuları’ taktim etti.
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