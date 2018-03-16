Anadolu Üniversitesi’nde Çanakkale Şehitleri anıldı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferini Kutlama Programı düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilen programa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 170. yıl dönümü kapsamında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü “Eğitimde İz Bırakanlar Çalıştayı” sergisi ile Öğrenci Merkezi Fuaye alanında başladı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferini Kutlama Programının açılış konuşmasında ilk önce Öğretmen Okullarının kuruluş yıl dönümüne değinerek başladı. Prof. Dr. Bayrak Türkiye’de Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 170. yıl dönümü için “Bugün aynı zamanda Öğretmen Okullarının kuruluş yıl dönümü. Çanakkale Zaferi için konuşmaya başlamadan önce 16 Mart Öğretmen Okullarının kuruluş yıl dönümü için birkaç şey söylemek istiyorum. 16 Mart 1948’de ilk öğretmen okulu olarak Darülmuallimin kurulması öğretmen yetiştirmek için Türkiye tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Tanzimatçılar o dönemde medreseler yoluyla eğitim olamayacağını, öğretmenlerin mutlaka öğretmen okullarından yetişmesi gerektiğini söylemeleri sonunda bu okullar açıldı. Özellikle Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda kırsal kesimin daha fazla olmasından dolayı, ülke kalkınmasının kırsal kesimden başlaması gerektiği düşünülmüş ve ilk olarak öğretmenlerin eğitimi ön plana alınmış. Atatürk, Bursa’da öğretmenler toplantısında keşke çocuk olabilseydim keşke sizlerin kucağınızda beni yönlendirseydiniz, keşke beni sizler yetiştirseydiniz demiştir. Cumhuriyeti kuranlar eğitim ve öğretime çok değer verdiler” dedi.

“Çanakkale, yeni bir milletin doğuşuna temel olmuştur”

Çanakkale Zaferi Türk Milleti için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun Bayrak sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale Zaferinin bizim için önemli iki noktası var. İlki dış güçlere karşı başarılmış bir zafer. İkincisi ise yeni bir toplumun yeni bir milletin doğuşuna temel oluşturması. Çanakkale bizlere şunu gösterdi Türk Milleti asla esaret altında yaşayamaz ve Türk Milleti özgürlüğüne düşkün bir millettir. Bu özgürlüğe bağımsızlığa ve vatanına yönelik bir girişim olduğu zaman nasıl karşı koyabileceğini gösteren bir millettir. Tarihimize baktığımız zaman Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal önderliğinde, Cumhuriyetimizin temel taşları atılmıştır.”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak konuşmasına “Böyle günlerin özelliği ağlamak sızlanmak değildir, yapılanlardan ders çıkartmaktır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Şehitlerimize Allahtan Rahmet diliyorum. Şükran ve saygıyla hepsini anıyorum. Bir diğer yandan da Zeytin Dalı Harekâtı için Afrin’de olan güvenlik görevlilerimizin sağ salim ailelerin yanlarına dönmelerini arzu ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde pek çok kişinin katkısı var, Dekan yardımcılarımıza, Fakülte Sekreterimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum çok emek sarf ettiler. Fakülte Sosyal İşler Sorumlumuz Murat Bey, sunucumuz Zafer Bey’in özel çabaları olduğunu da belirtmek istiyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Fuaye alanında yer alan Eğitimde İz Bırakanlar sergimize katkı sağlayan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Necla Coşkun ve öğretim elemanı arkadaşlarıma, öğrenci arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi.

Program açılış konuşmasından sonra Çanakkale Zaferinde yaşanan hikâyelerin anlatılması ile devam etti. Konserde Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, öğrencileri ve personelinden oluşan koroya, Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi sanatçılarının yer aldığı orkestra eşlik etti. “Çanakkale İçinde Vurdular Beni”, “Hey Onbeşli” , “Vardar Ovası” gibi eserlerin yer verildiği konser “İzmir Marşı” ile son buldu. Program Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak tarafından katılım sağlayanlara sertifika verilmesi ile son buldu.