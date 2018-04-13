Anadolu Üniversitesi’nde “Bestekâr Avni Anıl’ı Anma Konseri” düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi öğretim elemanları ve öğrencileri Türk Sanat Müziği Korosunun “Bestekâr Avni Anıl’ı Anma Konseri” Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleşti.

Bestekâr Avni Anıl’ın vefatının 10’uncu senesi nedeniyle düzenlenen konserin sunumunu Prof. Dr. Enver Özkalp yaptı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın ve Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı’nın da dinleyiciler arasında yer aldığı konsere katılım yoğun oldu. Şef Meriç Düzbaş yönetimindeki konserde, Avni Anıl’ın bestelediği “Bir Ateşim Yanarım, Rüya Gibi Uçan Yıllar, Şarkılar Söyle O Sahilde, Aşk Nedir Nasıldır, Biraz Kül Biraz Duman, Bir Kerre Bakanlar, Aşk Bu Değil, Mihrabım Diyerek, Ağla Gitar, Ayrılık Ümitleri Ötesinde Bir Şehir, Akşamın Olduğu Yerde, Sen Körfeze Geldiğin Zaman, Yağmur Duası, Ne Olur Akşamları Gelsen Otursan, Öyle Dudak Büküp Hor Gözle Bakma, Kanlıca, Safalar Getirdiniz” eserleri seslendirildi.

Esen Günay, Handan Kula Arslan, Ebru Dedeoğlu, İbrahim Karadayı, İlknur Kazancı ve Mehmet Ali Çalışkan’ın solist olarak yer aldığı konserde, Metin Çam-Ud, Veysel Kınık-Klarnet, Öke Ünler-Kanun, Taner Lekesizgöz-Keman, Handan Arslan-Klasik Kemençe, Yusuf Daşkın-Tanbur, Selçuk Yüksel Darbuka, Cem Çelebi-Bendir, Prof. Dr. Enver Özkalp-Def, Orhan Eryılmaz-Klasik Kemençe, Ergün Elibaş-Çello ve Enis Ertan-Keman enstrümanlarını seslendirdi.