Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği arasında iş birliği protokolü

Ülkede rehberlik hizmetlerinin daha nitelikli bir şekilde verilebilmesi için önemli katkılar sağlayan Anadolu Üniversitesi, bu kapsamda Türkiye Turist Rehberleri Birliği ile “Uzmanlık, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme” protokolüne imza attı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi’nde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Zeki Apalı’nın katıldığı protokol töreninde ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Dairesi Başkan Vekili Kerem Dursun Tezcan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Turizm Fakültesi Dekanı Semra Günay Aktaş, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medet Yolal, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aydın, Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Program Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Buket Kip Kayabaş ve Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Dr. Duygu Yetkin yer aldı.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve Anadolu Üniversitesinin iş birliği, Türkiye’de turizm rehberliği yapacak kişilerin eğitimlerini içeriyor. Rehberlik eğitimi alacak kişiler, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programları ile turizm rehberliği konusunda açılacak e-Sertifika Programlarından sertifikalarını alabilecek. Öğrenciler bu sertifika sayesinde rehberlik mesleğini yapma şartlarını sağlamış olacak. Sertifika programına mevcut turist rehberlerinin yanı sıra, özellikle Turist Rehberliği bölümlerinde okuyan öğrenciler de katılabilecek.