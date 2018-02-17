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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den kongre öncesi açıklamalar

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, bugün gerçekleştirilecek olan il kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.Başkan Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Eskişehir 6....

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den kongre öncesi açıklamalar

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, bugün gerçekleştirilecek olan il kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.Başkan Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Eskişehir 6....

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:07
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den kongre öncesi açıklamalar

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, bugün gerçekleştirilecek olan il kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi öncesinde yaptığı açıklamalarda, temel hedeflerinin yerel seçimler olduğunu ve bu seçimlerde şehrin anahtarlarını Cumhurbaşkanına teslim edeceklerini ifade etti. Başkan Ünlü, “Bugün bizim bir düğünümüz var. 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Diğer kongreleri tamamladık. En son il kongresini gerçekleştiriyoruz. 2019’da koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için bugün il kongresi bir meş’aledir. Bu meş’aleyi elimize alıp 2019’da yapacağımız yerel seçimlerde ve genel seçimlerde şehirde en yüksek başarıyı elde edeceğiz. Temel hedefimiz yerel seçimler. Yerel seçimlerde bu şehrin anahtarlarını sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımıza ilgi alaka ve teşkilatımızın yapmış olduğu organizasyonlar bugün ilk kongremize de yansımıştır. Bu başarılı organizasyonu yaptığımız için de teşkilatımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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