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Ahmet bebek sağlığına kavuşacak

Geçirdiği bir kaza sonucu, vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Ahmet Bebek, artık yaşıtları gibi gülüp oynayabilecek.AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Atila - Fatma Sevinç çiftinin bebekleri Ahmet için düzenlenen yardım...

Ahmet bebek sağlığına kavuşacak

Geçirdiği bir kaza sonucu, vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Ahmet Bebek, artık yaşıtları gibi gülüp oynayabilecek.AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Atila - Fatma Sevinç çiftinin bebekleri Ahmet için düzenlenen yardım...

30 Ocak 2018 Salı 15:30
Ahmet bebek sağlığına kavuşacak

Geçirdiği bir kaza sonucu, vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Ahmet Bebek, artık yaşıtları gibi gülüp oynayabilecek.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Atila - Fatma Sevinç çiftinin bebekleri Ahmet için düzenlenen yardım kampanyasının, başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Dünyanın ilk yüz nakli ameliyatlarından birini gerçekleştiren Profesör Dr. Mehmet Mutaf’ın tecrübeliellerine teslim edilecek Ahmet Bebek, birbiri ardına gerçekleştirilecek 3 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşacak.

Ahmet Bebek’in sağlığına kavuşması için gerekli olan bütçeyi oluşturmak için yardım kampanyası düzenleyen Volkan Doğan, kısa süre içerisinde gerekli paranın toplanmasına işaret ederek, “Bu yardımlaşma duygusu, milletimizin ne kadar asil duygulara sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi. Benzeri bir yardımlaşma anlayışının dünya üzerinde başka bir millette görülmeyeceğini belirten Doğan, “Ahmet Bebek’in hayatını kurtarmak için gerekli maddi olanakları temin edeceğimizden zaten şüphemiz yoktu. Fakat bu kadar kısa süre içerisinde başarı sağlamak, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Başta Eskişehirli hemşerilerim olmak üzere, Ahmet Bebek’in hayatını kurtarmak için yardımda bulunan bütün hayırseverlere şükranlarımı iletiyorum” ifadelerinde bulundu. Yardım kampanyasına katılan herkese tek tek teşekkür ettiğini belirten Doğan, Eskişehirlilerin yanı sıra, Türkiye genelinde kampanyaya büyük bir destek olunduğunu, hatta Kanada ve Polonya gibi yabancı memleketlerde yaşayan vatandaşlarımızın bile kampanyaya sahip çıktığını belirtti. Gerekli bütçenin toplandığını hatırlatan Doğan, daha fazla yardıma gerek kalmadığını belirterek, “Artık Eskişehirlilerden tek beklentimiz, Ahmet Bebek için dua etmeleridir. Profesör Doktor Mehmet Mutaf’ın tecrübesi ve hayırsever Eskişehirlilerin dualarıyla, Ahmet Bebek yeniden sağlığına

kavuşacaktır” şeklinde konuştu.
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