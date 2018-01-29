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Afrin’de göreve hazırız

Türk İş’e bağlı Türk Harb İş Sendikası Şube Başkanı Şenol Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cerablus, Elbab, İdlip ve Afrin’de yapılan tüm operasyonlara destek verdiklerini söyledi.“Milletin huzuru için orada dikkat, samimiyet...

Afrin’de göreve hazırız

Türk İş’e bağlı Türk Harb İş Sendikası Şube Başkanı Şenol Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cerablus, Elbab, İdlip ve Afrin’de yapılan tüm operasyonlara destek verdiklerini söyledi.“Milletin huzuru için orada dikkat, samimiyet...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
Afrin’de göreve hazırız

Türk İş’e bağlı Türk Harb İş Sendikası Şube Başkanı Şenol Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cerablus, Elbab, İdlip ve Afrin’de yapılan tüm operasyonlara destek verdiklerini söyledi.

“Milletin huzuru için orada dikkat, samimiyet ve cesaretle çarpışan ve bu uğurda kendi çocuklarını yetim bırakan askerlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz” diyen Yılmaz, “Kahraman ordumuzun yürüttüğü her türlü faaliyette Türk Harb İş Sendikası üyeleri olarak her türlü göreve hazır olduğumuzu belirten imza kampanyamız tamamlanmıştır” şeklinde konuştu.

Operasyonlara açık ve sonsuz destek verdiklerini ifade eden Türk Harb İş Sendikası Şube Başkanı Şenol Yılmaz şunları söyledi: “Ülkemizin yıllardır mücadele ettiği terör örgütleriyle yurt içinde yaptığı mücadelede son dönemde alınan başarılı sonuçlardan sonra, yıllardır bu hain taşeron terör örgütlerinin arkasına gizlenirken artık açıkça silah, lojistik desteğini dahi gizlemeyen sözde müttefikler ve piyonları ile başta Suriye ve Irak olmak üzere her alanda yürütülen mücadeleye ve operasyonlara açık ve sonsuz destek verdiğimizi beyan ediyoruz. Savunma sanayinin asırlardır ana omurgası olan askeri fabrikalar, askeri tersaneler ve tüm askeri iş yerlerinde çalışmanın gururunu taşıyor, operasyon bölgesindeki, verilecek her türlü göreve öncelikle ve gönüllü olarak hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Ülkemizin bu varoluş mücadelesinde yer almak bizler için onur olacak ve bu onur çocuklarımıza miras olarak kalacaktır. Allah birliğimizi bozmasın ve şanlı ordumuzu muvaffak etsin.”
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