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’AB Proje Eğitimi’ başarı ile tamamlandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın ’2017 Teknik Destek Programı’ kapsamında, Eskişehir Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından projelendirilen, 4 gün 24 saatlik ’AB Proje Eğitimi Programı’, katılımcılara...

’AB Proje Eğitimi’ başarı ile tamamlandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın ’2017 Teknik Destek Programı’ kapsamında, Eskişehir Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından projelendirilen, 4 gün 24 saatlik ’AB Proje Eğitimi Programı’, katılımcılara...

03 Nisan 2018 Salı 12:08
’AB Proje Eğitimi’ başarı ile tamamlandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın ’2017 Teknik Destek Programı’ kapsamında, Eskişehir Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından projelendirilen, 4 gün 24 saatlik ’AB Proje Eğitimi Programı’, katılımcılara eğitim sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi firmalarından Anatek Teknoloji Transfer A.Ş. firması eğitimcileri tarafından verilen proje eğitiminin ilk 2 günü Eskişehir Valiliği’nde AB hibe programları hakkında bilgilendirme ile başlamıştı. Son 2 günü ise çalışma alanlarına göre gruplandırılan kurum ve kuruluşların proje ilgililerinin Avrupa Birliği hibe programlarına yönelik proje yazmaları ve yazdıkları projeleri diğer katılımcılara sunmaları ile sonlandı. Ortaya çıkarılan projeler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından AB hibe programlarına başvurulmasının da sağlanacağı belirtildi.Yapılan bilgilendirmede, bu durumun eğitimin en önemli çıktılarından birisi olacağı vurgulandı.

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilen AB Proje Eğitimi ile, Eskişehir’in kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği fonlarından daha fazla faydalanması, bu alanda proje sayılarının arttırılması ve Eskişehir’in proje potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Proje eğitimine, 65 kurum ve kuruluştan 300’e yakın başvuru geldiği ve aralarından seçilen 33 kişinin katılıp, eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldıkları açıklandı.
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