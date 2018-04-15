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9’uncu Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek Uluslararası Sanat Çalıştayı için geri sayım başladı.Etkinlik, 16 - 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 24 sanatçının katılımı ile gerçekleştirilecek....

9’uncu Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek Uluslararası Sanat Çalıştayı için geri sayım başladı.Etkinlik, 16 - 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 24 sanatçının katılımı ile gerçekleştirilecek....

15 Nisan 2018 Pazar 13:07
9’uncu Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek Uluslararası Sanat Çalıştayı için geri sayım başladı.

Etkinlik, 16 - 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 24 sanatçının katılımı ile gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Japonya ve Ukrayna’dan sanatçıların katılacağı çalıştayın bu yıl ki onur konuğu ise ressam, sanat eğitimcisi ve öğretim üyesi Devrim Erbil olacak. Çalıştay açılışı, 16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Çalıştaya katılacak ressamların çalışmaları hafta boyunca yine Özdilek Sanat Merkezi’nde devam edecek.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 8 çalıştaya katılan 231 yerli ve yabancı sanatçı 335 eser kazandırdı. Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dopdolu geçmesi bekleniyor. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Şiir Buluşması etkinlikleri ile birlikte Tepebaşı Belediyesi’nin 3 büyük sanatsal etkinliğinden biri olarak dikkat çeken Sanat Çalıştayı, kazandığı uluslararası kimlik ile de takdir topluyor.
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