7.Geleneksel Acil Sağlık Hizmetleri İyileştirme Toplantısı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ortaklaşa düzenlediği Eskişehir Acil Sağlık Hizmetleri Konferansı ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş’la birlikte Tıp Fakültesi öğretim görevlileri, Tıp Fakültesi öğrencileri, kamu hastaneleri acil servis görevlileri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları katıldı.

Açılışta konuşan Doç. Dr. Nurdan Acar, acilde ortak davranış bilinci geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, eğitimler yolu ile sağlık çalışanları ve ilgili kurumlar arasında bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Doç. Dr. Acar, acil hizmetlerini geliştirmek için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirterek, destekleri için Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve ESOGÜ yöneticilerine teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge de sağlık hizmetlerinin sunumunda bütünlüğe vurgu yaptı. Bilge, "112 Komuta Kontrol çağrı merkezimize gelen ilk çağrıdan başlayan süreç hastamızın ambulansla alınıp hastanelerimize transferi, bir an önce ilgili hekimlerle buluşturulması gerekiyor. Acil servislerimizde karşılanması ve hastanelerimizde konulan teşhis ve tedavisinin akabinde şifa bulmuş bir şekilde sevdiklerine kavuşması, hepsi birbirine bağlı ve ortak çalışmayı gerektiriyor. Acil Sağlık Hizmetleri verirken 112 Komuta Kontrol çağrı merkezimizin gereksiz aramalarla meşgul edilmesi ise en büyük sıkıntılarımızdan. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerekir. Gereksiz çağrılardan dolayı acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bize ulaşma süreleri maalesef daha da uzamış oluyor. Ambulanslarımıza trafikte yol verme konusundaki duyarlılığın ise her geçen gün artacağı kanaatindeyim. İl Sağlık Müdürlüğü olarak şehrimizde 27 adet 112 acil yardım istasyonumuz ve bu istasyonlarda kullanılan 54 ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bunların içeresinde özel donanımlı ambulanslar, motorize ekipler, kar paletli ambulanslar, Umke araçlarımız var. Vakaların yüzde 90’ına ilk 10 dakikada ulaşabiliyoruz. Sağlık Bakanlığımız, acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla acil servis hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Eskişehir Devlet Hastanemizde bu uygulamayla birlikte geçtiğimiz günlerde yeşil alan 2 uygulamasına geçen ülkemizdeki 64 hastaneden biri olmuştur. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, kulak burun boğaz hastalıkları göz ve kadın doğum branşları ile yeşil alan 2 uygulamasına geçilerek hizmet verilmeye başlanmıştır. Uygulamayla poliklinik hizmetlerini gece saat 23.00’e kadar devam edecek ve acildeki yoğunluğumuz hafifleyecektir. Yıl İçerisinde hizmete girecek olan Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanemizin ek binasının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte acil servislerdeki yoğunluk azalacaktır" dedi.

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ise ildeki yöneticilerin ve acil uzmanlarının acil hizmetlerindeki eksikleri tamamlamak konusunda kararlı ve istekli olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür toplantıların sıklıkla yapılması diyaloğumuzu arttırarak, verimliliğimizle birlikte hizmet kalitemizin yükselmesine vesile olacaktır. 7. Geleneksel Acil Sağlık Hizmetleri İyileştirme toplantımızın şehrimizdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi adına güzel sonuçlar vermesini temenni ederek, katılımcılara ve katkı sunanlara teşekkür ederim" dedi.

Konferans, Eskişehir Acil Sağlık Sistemi, Eskişehir 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir’deki Acil Servislerin tanıtılmasının ardından, Türkiye’de ve Dünyada Acil Tıp ve Acil Sağlık Hizmetleri, Temel Yaşam Desteği, Travma Hastasına Yaklaşım ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği, algoritmalar konulu oturumlarla sürdü.