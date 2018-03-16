2018 yılının ilk kupası Bilardo Takımı’ndan

Anadolu Üniversitesi Bilardo Takımı, Antalya’da gerçekleşen 2018 Türkiye Üniversiteler Bilardo Şampiyonası’ndan ödülle döndü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Bilardo Takımı; takım bazlı kategoride hem erkekler hem de kadınlarda ikinci olurken, bireysel kategoride erkekler ve kadınlarda üçüncü oldu. 20 üniversitenin katıldığı 8 Top Pool Bilardo şampiyonasında bireysel kategori erkeklerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Öğrencisi Kerim Can Lenger, kadınlarda ise AÖF öğrencisi Yüksel Akkaya üçüncü oldu. Takım bazlı kategoride ise AÖF öğrencileri Kerim Can Lenger, Yasin Kartal, Barış Özdemir, Naci Dalgıç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Fatih Akkoyun ve İktisat Fakültesi öğrencisi Burak Artut’dan oluşan erkek takımı ve AÖF öğrencileri Zeynep Özdaş Yüksel İrem Akkaya, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşenur Cansever ve Mühendislik Fakültesi öğrencisi Gözde Gökbulut’tan oluşan kadın takımı ikinci oldu.

“Üniversitemizi temsil etmek bize ayrı bir gurur veriyor”

Bilardo Takımı İdarecisi İsmail Özyurt, şampiyona hakkında “Bu başarımız için Rektörümüz Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Prof. Dr. Adnan Özcan, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Takımızın başına bu yıl geçtim onlarla yeni tanıştım hepsi pırıl pırıl başarılı öğrencilerimiz. Güzel bir şampiyonaydı bizim için. Şampiyonadan da takım olarak kadın ve erkek takımında ikinci, bireyselde de yine kadın ve erkekte üçüncü olarak ayrıldık. Üniversitemizi temsil etmek bize ayrı bir gurur veriyor. Bunun dışında 20 üniversite içinden bu başarıyı elde etmek zor bir şey. Önümüzdeki yıl için hedefimiz tabii ki birinci olmak” dedi.

"Daha iyi yerlere gelmek için sıkı bir şekilde hazırlanacağız"

AÖF Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve Bilardo Takımı Erkekler takım kaptanı Yasin Kartal, 4 yıldır bilardo ile uğraştığını ve takım bazlı başarıya bakıldığında şampiyonada beklediklerinden daha iyi bir yere geldiklerini aktardı. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Bilardo Takımı Kadınlar takım kaptanı Ayşenur Cansever ise “3 senedir bilardo ile uğraşıyorum ve müsabakalara katılıyorum. Takım bazlı olarak kadınlarda bu yıl ikinciliğimiz var, bireyselde de yine kadınlarda derece yaptık. Erkeklerde zaten bir noktaya kadar geliyorduk. Bu yıl kadınlar için derece almamız iyi bir başarı oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık önümüzdeki yıl daha iyi yerlere gelmek için sıkı bir şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.