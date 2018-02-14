14 Şubat’ta nikah masasına oturdular

Tepebaşı Belediyesi’ne başvuran 11 çift, 14 Şubat tarihinde ömür boyu sürecek mutluluğa ‘evet’ diyerek dünya evine girdi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak Tepebaşı Belediyesi’ne evlenmek için müracaatta bulundu. Tepebaşı Belediyesi nikah salonları, Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Bu özel günde 11 çift, nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi. Çiftleri bu özel günde yalnız bırakmayan aileleri ve yakınları da mutluluklarına ortak oldu.

Yaşamlarını birleştiren çiftlere mutluluklar dilediğini belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Bütün insanların, çiftlerin, ailelerin birbirlerine karşı saygı ve sevgi ve sadakatlerinin bugün sebebiyle daha da artmasını umuyorum. 14 Şubat dolayısıyla yaşanan bir yoğunluk söz konusu. Çiçeği burnunda tüm çiftlerimize ömür boyu sürecek mutluluklar temenni ediyorum. Gelin ve damatlarımız karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyü sürdürdükleri takdirde her günleri Sevgililer Günü kadar özel olacaktır. Hepsini Allah bir yastıkta kocatsın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer, 180 kişilik oturma kapasitesi ve kokteyl alanı ile modern donanımlara sahip Tepebaşı Belediyesi nikah salonunun, vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.