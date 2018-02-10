14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Türk askerinin yanında

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Afrin’de teröre karşı gerçekleştirilen askeri operasyona destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen Zeytindalı operasyonuna 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği destek olduğunu açıkladı. 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Eyüp Ersegün Kahraman, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği’nin vatanının ve milletinin yanında olan tıp fakültesi öğrencileri tarafından kurulduğunu belirten Ersegün Kahraman, “14 Mart Tıbbiyeliler Derneği vatanının ve milletinin yanında olan tıp fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuş bir dernektir. Afrin operasyonu teröre karşı düzenlenen bir operasyondur. Bu sebeple biz her zaman ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Operasyona destek veriyoruz” dedi.

“Üyelerimiz gönüllü olarak görevlendirme istediklerini beyan ettiler”

Derneğin bundan önce de teröre karşı olan operasyonlara destek verdiği gibi Afrin operasyonuna da kayıtsız şartsız destek verdiklerini ifade eden Kahraman, “Bundan önceki Hendek operasyonlarında 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği üyeleri, gönüllü olarak doktorluk yaptılar. Bu dönemde Afrin’de sahra hastaneleri kurulmaya başlanacak, burada Sağlık Bakanlığı, Genel Cerrah, Kalp ve Damar Cerrahı, Ortapedi alanlarından gönüllü uzmanlar istedi ve burada 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği üyelerinden bu alanlarda ihtisas yapan üyelerimiz, gönüllü olarak görevlendirme istediklerini beyan ettiler” ifadelerini kullandı.

“Türk Tabipler Birliği terör yanlısı grupların elinde”

Vatanına ve milletine bağlı Türk hekimlerinin, Türk Tabipler Birliği’ne üye olması ve birliğin emin ellere emanet edilmesi gerektiğini ifade eden Ersegün Kahraman, “14 Mart Tıbbiyeliler Derneği bir ses uyandırmaya başladı Türk hekimleri arasında. Bizim buradaki asıl isteğimiz, derneğimizin üyelerinin aynı zamanda Türk Tabipler Birliğine de üye olmalarıdır. Çünkü Tabipler Birliğine bir seçimle geliniyor ama vatansever insanlar üye olmadıkları için her seferinde seçimi Türk Tabipler Birliği’ndeki terör yanlısı gruplar kazanıyor. Maalesef Türk Tabipler Birliği, ülkemizde resmi olan örneğin Barolar Birliği gibi, hekimlerinde iş kurmak istediklerinde, muayenehane açmak istediklerinde, üye olmaları gereken bir kurum. Hekimlerimiz olabildiğince Türk Tabipler Birliğine üye olsunlar, çünkü bu kurum seçimle başa gelenler tarafından yönetiliyor ama milletimiz için, vatanımız için ve aynı zamanda hekimlik için Türk Tabipler Birliği’ne üye olunması ve bunun yine seçimle emin ellere emanet edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türk Tabipler Birliği’nin daha önce de birçok kez terörün yanında olduğunu ve bir çok kez sınırı aşacak açıklamalarda bulunduklarını belirten Kahraman konu ile ilgili şunları kaydetti:

“14 Mart Tıbbiyeliler Derneği bugün olduğu gibi bundan önce de Türk Tabipler Birliği’nin bazı çalışmalarına karşı olmuştu. Çünkü Türk Tabipler Birliği, bundan önce de birçok terör patlaması sonucu şehitlerimizin olduğu zamanlarda hiç bir açıklama yapmazken, teröre karşı olan operasyonların hepsinde devletimize ve milletimize karşı bir tavır almıştır. Aynı tavrı Afrin operasyonunda da sergilemiştir. Biz bundan önce de olduğu gibi Türk Tabipler Birliği’nin bu tip uygulamalarına karşıyız. Çünkü Türk Tabipler Birliği burada sahip olduğu ismi hak etmiyor. Hekimliğe aykırılar, yaptıkları davranışlar hekimliğe zaten uymuyor.”