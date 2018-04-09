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10’uncu ‘CMYK Medya Günleri’ gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen “CMYK Medya Günleri Konferansı 10”, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.Etkinliğe, Kanal D Muhabiri Fulya Soybaş, 140 Journos’dan Cem Aydoğdu, oyuncu...

10’uncu ‘CMYK Medya Günleri’ gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen “CMYK Medya Günleri Konferansı 10”, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.Etkinliğe, Kanal D Muhabiri Fulya Soybaş, 140 Journos’dan Cem Aydoğdu, oyuncu...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
10’uncu ‘CMYK Medya Günleri’ gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen “CMYK Medya Günleri Konferansı 10”, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kanal D Muhabiri Fulya Soybaş, 140 Journos’dan Cem Aydoğdu, oyuncu Birce Akalay, karikatürist Cem Güventürk, Fox Tv Ankara Temsilcisi Gazeteci Sedat Bozkurt, Multiplayer’den Enis Kirazoğlu, Orhun Kayaalp, Tunca Arslan, Base 42’den Boğaç Soydemir, Berk Sevgi, Buğra Oflaz, Geekyapar’dan Can Sungur, Cevdet Canver, Ömercan Güldal ve Can Türkdoğan katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İletişim Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Özkan Kutlu, bu yıl İletişim Kulübünün 10. yılını doldurduğunu ifade ederek, ”Aslında prensip olarak böyle bir konuşma yapmaya karşı birisiyim. Çünkü bu tür konuşmalarda ilk olarak konuşması gerekenlerin öğrenciler olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl 10. yılımız olduğu için ve öğrencilerimizin hatırına binaen böyle bir konuşma yapmaya karar verdim. Gücünü sadece öğrencilerden alan bir kulübü 10 yıl gibi bir süre boyunca devam ettirebilmek ve bunu yaparken de her yıl yükselen bir grafik çizmek kolay bir iş değil. Kulübün danışman hocaları olarak Ömer Kutlu hocam ve ben ise arkadaşlarımıza başarıya giden yolda kılavuzluk yapmaya çalıştık. Bu kulüpte en büyük pay sahibi kişiler, İletişim Kulübü öğrencilerinin kendisidir. Bununla birlikte öğrencilerimizi kırmayarak gelen tüm konuklarımıza, desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve en önemlisi de bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan siz katılımcılarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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