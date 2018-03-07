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Yeşilay Yönetim Kurulundan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Yeşilay Yönetim Kurulu Başkanı ve Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası münasebetiyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.Rektör...

Yeşilay Yönetim Kurulundan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Yeşilay Yönetim Kurulu Başkanı ve Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası münasebetiyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.Rektör...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:09
Yeşilay Yönetim Kurulundan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Yeşilay Yönetim Kurulu Başkanı ve Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası münasebetiyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olan alkol kullanımı ve madde bağımlılığının, sadece yetişkinler için değil, çocuk ve gençler açısından da tehdit unsuru oluşturduğuna dikkat çekerek alkolün ve uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararlarını anlatmak için sürekli olarak etkinlikler düzenlediklerini, Üniversite hastanesi aracılığıyla bilgilendirici programlar yapılarak halkın bağımlılık konusundaki farkındalık düzeyini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı şöyle devam etti: “Gençlerimize gereken önemi vermeliyiz. Yarınlarımızın mimarları olan gençlerimize doğruyu yanlışı anlatmak gerekiyor, bunun da yolunun eğitimden geçtiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Sadece sigara ve alkol bağımlılığıyla değil, günümüzün en ciddi sorunlarından olan teknoloji bağımlılığıyla da mücadele etme noktasında gayret sarf ediyoruz. İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durumdur. Bu gerçeği göz ardı etmeyip, projeler üreterek gerekli adımları atıyoruz. Yeşilay’ın bu konuda üstlenmiş olduğu misyonu da oldukça önemli buluyorum. Çalışmaları ile ülkemizin kanayan yarasına şifa olabilmek için emek veriyorlar. Bizler de, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygusuz ve heyetine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, desteğimizin her zaman süreceğini bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette ayrıca, yapılabilecek ortak çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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