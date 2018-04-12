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Vali Pehlivan, “Buzağı ölümlerini önleme” konulu panele katıldı

Bayburt Üniversitesi’nde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle “Buzağı Ölümlerini Önleme” konulu panel düzenlendi.Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Ali Hamza Pehlivan, 2018 yılının Gıda, Tarım...

Vali Pehlivan, “Buzağı ölümlerini önleme” konulu panele katıldı

Bayburt Üniversitesi’nde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle “Buzağı Ölümlerini Önleme” konulu panel düzenlendi.Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Ali Hamza Pehlivan, 2018 yılının Gıda, Tarım...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:32
Vali Pehlivan, “Buzağı ölümlerini önleme” konulu panele katıldı

Bayburt Üniversitesi’nde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle “Buzağı Ölümlerini Önleme” konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Ali Hamza Pehlivan, 2018 yılının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Buzağı Ölümlerinin Azaltılması ve Mera Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak hem ülke ekonomisi hem de ilimiz açısından önemli olan Tarım ve Hayvancılık konusunun üniversite çatısı altında düzenlenen panelle ele alınmasının çok önemli ve isabetli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Buzağı ve mera yılı çağrılarının yapıldığı andan itibaren Bayburt Valiliği himayesinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaları başladıklarını belirten Vali Pehlivan, “Çalışmalarımızı, 2018 yılında ve devamında ‘Buzağıları yaşatacağız, Meraları Yeşerteceğiz.’ sloganıyla başlattık ve bunun içini yapacağımız çalışmalarla dolduralım istedik. İlgili kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızı asıl olan salonda değil alanda olmaktır mantığıyla alana çıkalım dedik. Çünkü bir toplantıya, eğitim faaliyetine ancak belli sayıda katılımcı gelebiliyor. Ama bu iş o kadar önemli bir iş ki; sadece anlatarak, sunumlar yaparak başarı elde edemezsiniz. Bunun öncesinde tabi ki ilgilileri teorik ve pratik bilgilerle donatmak gerekir. Fakat tek başına yeterli olmayacağını düşünerek bu çalışmalarımızı alanda gerçekleştirelim istedik. Bu doğrultuda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müz bünyesinde 90 Günde 180 Eğitim Toplantısı adı altında bütün köylerimizi ve mahallelerimizi katarak her akşam istisnasız birkaç mahalle ve köy odasında eğitim programları düzenledik. Birkaçına bizzat katıldığım bu eğitim toplantıları 200’ü aştı. Arkadaşlarımız gittikleri köylerde hem kadın hem erkek çiftçilerimize yönelik olarak bilgilendirmeler yaptı. Ağırlık soru cevaplara verildi, yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etmeye yönelik çok güzel ve kapsamlı bir çalışma oldu.” diye konuştu.

Toplantıların sonuncusunu geçtiğimiz günlerde Yaylapınar Köyü’nde gerçekleştirdikleri bildiren Vali Pehlivan, “Bu vesileyle çiftçilerimize hem pratik bilgiler içeren eğitici broşürler, kitapçıklar hem de bir takım hayvan bakım materyalleri hediye etme imkânımız oldu. Bir hedef koymuştuk. İlimizde buzağı ölümleri yüzde 15 -16 civarında seyrediyor. Bunu ilk yıl hedefi olarak yüzde 10’lara indirelim, bir sonraki yıl inşallah yüzde 5’lere kadar çekelim istedik. Bu gayretle olacak, kendiliğinden değil. Arkadaşlarımız hep alanda olacak. Takip edecek ve inşallah bizde hedeflerimize bu sayede ulaşacağız.” dedi.

Buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi ile meraların ıslahı çalışmalarının sadece ilimizi ilgilendiren bir durum olmadığının altını çizen Vali Pehlivan, “Ülke olarak bu kadar meralarımız, yem bitkisi ekilen alanlarımız var. Ama halen daha ülkemizde hem et fiyatlarının geldiği noktayı görüyoruz hem de ithal ettiğimiz ürün miktarını görüyoruz. Sayın Tarım Bakanımızın açıkladığı rakamlara göre bu ölümleri yüzde 15’lerde yüzde 5’lere çekersek ki bu 500 bin ile 700 bin arasında bir hayvan sayısını kazanmış ve ithal etmekten kurtulmuş olacağız. Yani başarıya ulaştığımızda ekonomimize çok büyük katkılar sağlanacak. Çiftçilerimizin yine aynı şekilde bu alanda elde etmiş olduğu gelirler daha rasyonel boyutlara ulaşmış olacak. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müz Türkiye genelinde en profesyonel çalışan İl müdürlüklerinden birisi. İlin Valisi olarak bunu söylemekten mutluluk duyuyorum ve bu vesileyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Abdulkadir Karabulut ve kurum personelimize teşekkür ediyorum. Alana çıktığımızda bunun pozitif dönüşlerini biz vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bu da devletimiz adına sevindirici bir durum. İnşallah bu çalışmalar artarak devam edecektir. Ben de bizzat bu konunun takipçisiyim. Hep birlikte el ele vererek, çiftçilerimizi destekleyerek, onların da gayretleriyle inşallah güzel sonuçları elde edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vecihi Aksakal’ın yaptığı panelde Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Akif Yörük ve Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş ile Veteriner Hekim Ahmet Sait sunumlarını yaptı.

Program Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından panelistlere plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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