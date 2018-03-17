Vali Azizoğlu’ndan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Azizoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Aziz ve Kahraman Şehitlerimiz; Kutsal vatanımızın korunması, milletimizin bekası ve hürriyetimizin sembolü olan ay-yıldızlı bayrağımız uğrunda göğsünüzü siper edip, canlarınızı hiç düşünmeden feda ederek, bu aziz toprakları kanlarınızla suladınız. Bu vesileyle, bıraktığınız aziz hatırayı saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Emanetinizi sonsuza kadar koruyacağımızı ve yaşatacağımızı bilerek rahat uyuyunuz. Sizlerden aldığımız güç, azim ve kararlılıkla, rengini şehitlerimizin kanından alan Şanlı Türk Bayrağı sonsuza kadar gök kubbede özgürce dalgalanacak ve sonraki nesillere teslim edilecektir.

Çanakkale’de yedi düvele karşı göğsünü siper edip, vatan aşkı ve özgürlük tutkusu için tarihin seyrini değiştiren, şehitlerimizin azmi ve karalığıyla; Çanakkale Destanı ortaya çıkmıştır. Dün olduğu gibi bu gün de aziz şehitlerimizin torunları, aynı azim ve kararlılıkla; 15 Temmuz’ da, Afrin’ de ve gereken her yerde Ülkemizin ve insanlığın huzuru ve barışı için mücadele veren Kahraman Ordumuz ve Güvenlik Güçlerimiz, Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşatarak, yeniden Milli bir direnişle, kahramanlık destanını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu itibarla, tarihin akışı içerisinde, bu azim ve kararlılık ilelebet devam edecektir.

Aziz şehitlerimiz. Kutsal Kitabımızda; Allah yolunda ölenlere “Ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz”. Buyurulmaktadır. Siz Aziz Şehitlerimizin hem Allah indinde hem de Yüce Türk Milletinin bağrındaki manevi hatıranız daima en yüksek iftiharla yâd edilecektir.

Devletimiz; şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar büyük bir özveriyle yanlarında olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir.

Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan kahraman şehitlerimiz, ülkemizde barış ve huzurun, diğer coğrafyalarda ise mazlum milletlerin umudu oldunuz. Her zaman gönlümüzde yaşadınız ve ilelebet de yaşamaya devam edeceksiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa uğrunda toprağa düşen, ‘‘vatan ebedi şan ve şeref bulsun’’ diyerek can veren, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat dilerken, gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en değerli emanetler olduğu bilinci içerisinde, devletimizin her türlü imkânıyla yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

İstiklal Marşı Şairimizin ifadeleriyle;

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.

Ruhunuz şad, makamınız yüce, mekânınız cennet olsun.”